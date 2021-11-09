طور فريق من الباحثين جهاز استشعار يمكنه تشخيص النوبة القلبية في أقل من 30 دقيقة، وأظهرت دراسة أجريت في جامعة نوتردام، أنه من خلال استهداف ثلاثة أنواع متميزة من الحمض النووي الريبي، يمكن للمستشعر الجديد التمييز بين النوبة القلبية الحادة، وإصابة نقص التروية. وقال الباحث سوي تشانغ من جامعة نوتردام: «تُظهر التكنولوجيا التي تم تطويرها لهذا المستشعر ميزة استخدام الحمض النووي الريبي المصغر، مقارنةً بالمؤشرات الحيوية القائمة على البروتين التي تستخدم في التشخيص التقليدي». وأضاف تشانغ: «بالإضافة إلى ذلك، فإن قابلية هذا الجهاز للحمل وكفاءته من حيث التكلفة توضح إمكانية تحسين كيفية تشخيص النوبات القلبية والمشكلات ذات الصلة في البيئات السريرية وفي البلدان النامية».وتم تقديم طلب براءة اختراع لجهاز الاستشعار، ويعمل الباحثون مع مركز «آيديا» على تأسيس شركة ناشئة تصنع الجهاز وفق ما أوردته 24ae عن تايمز أوف إنديا.