أصيب زوجان في نيوزيلندا بصدمة عندما عثرا على ثمرة بطاطا في حديقة منزلهما، يعتقد بأنها الأكبر من نوعها في العالم، إذ يبلغ وزنها نحو 7.9 كيلوغرام. ووجد كولين ودونا براون، من (نجاهينابوري) في منطقة (وايكاتو) شمال نيوزيلندا، ثمرة البطاطا في حديقة منزلهما الخلفية عندما كانا يستعدان لموسم الزراعة الربيعي.وقال كولين لراديو نيوزيلندا التابع لشبكة (سي إن إن) الأمريكية: «لقد كانت بالفعل إحدى مفاجآت الطبيعة السارة. لم تكن لدي أية فكرة أنها كانت تنمو هناك، ولا أعرف كم من الوقت كانت هناك لأنني كنت أمشي فوقها طوال موسم الخيار الماضي».