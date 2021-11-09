عيون منتفخة «نقص اليود»الخطوط والتشقق «نقص أوميغا 3»بشرة باهتة تفتقر إلى التألقشحوب الجلد والشفتين «نقص فيتامين ب 12»حدد خبراء تجميل لصحيفة إكسبريس البريطانية خمس علامات في البشرة تشير إلى معاناة النساء من نقص الفيتامينات، وقالت أخصائية تجميل الوجه آبي إنجرام وخبيرة تجميل الوجه الدكتورة كريستينا ويلزينسكي إن عدة علامات موجودة في البشرة تشير إلى نقص الفيتامينات، ويمكن أن يكون للمدخول الغذائي تأثير هائل على الجل، وفقًا لما ذكرته اختصاصي تجميل الوجه آبي، وفي حين قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من الفيتامينات من خلال الطعام، لكن يمكن تعويض النقص من خلال المكملات الغذائية.وأوضحت آبي «يجب على الجميع تناول مكمل غذائي يناسب احتياجاتهم، فعند بناء منزل، يجب التركيز على الأساسات، وهو نفس الشيء بالنسبة للبشرة».كدمات مفرطة «نقص فيتامين سي»