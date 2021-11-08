كشفت وسائل إعلام محلية بأن اليابان لم تسجل، (الأحد)، أي حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف العام.

فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم في اليابان دون تسجيل أي وفاة بكوفيد-19، منذ الثاني من أغسطس 2020، وفقا لإحصاء من هيئة الإذاعة اليابانية.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية تسجيل 3 حالات وفاة (السبت).

وانخفضت حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 بشكل كبير في اليابان مع زيادة نشاط التطعيمات والتلقيح ليشمل أكثر من 70 في المئة من السكان.

وبلغت الإصابات اليومية الجديدة ذروتها عند أكثر من 25 ألفا خلال موجة في أغسطس الماضي، غذتها السلالة المتحورة «دلتا» شديدة العدوى.

وسجلت اليابان أكثر من 18 ألف حالة وفاة بالمرض منذ بدء جائحة كوفيد-19.