قالت وكالة ناسا إن كويكبا يبلغ طوله نحو 330 مترا في طريقه للمرور بجانب الأرض، أوائل الشهر القادم.

وكشفت المعطيات التي يحدثها بشكل دائم، متتبع الكويكبات التابع لناسا، أن الكويكب المعروف باسم «4660 نيريوس» يوجد الآن على بعد نحو 3.9 مليون كيلومتر عن الأرض.

وتقدر ناسا أن «4660 نيريوس» سيكون أقرب ما يكون من كوكب الأرض في 11 ديسمبر.

ومن المقرر أن يمر بجوار الأرض بسرعة 6.578 كيلومتر في الثانية.

وعلى الرغم من تصنيفه على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطرا نظرا لحجمه وقربه من الأرض، إلا أنه من غير المرجح أن يشكل تهديدا على كوكبنا «وفق صحيفة» جيروزاليم بوست، مع التذكير بأن اصطدام كويكب بهذا الحجم بالأرض يمكن أن يكون مدمرا للبشرية.

ويقول العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية إن وتيرة ارتطام كويكب كبير بالأرض تحدث مرة كل ألفي عام تقريبا، ما يتسبب بدمار في منطقة ارتطامه ومحيطها.

أما الأجرام الكبرى التي يخلف ارتطامها بكوكبنا دمارا هائلا على مستوى الأرض ككل، فهو حدث نادر جدا وقع آخر مرة قبل 66 مليون سنة.