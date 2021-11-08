يتغافل كثيرون عن نقص فيتامين «ب 12» في أجسامهم، في وقتٍ أشارت فيه دراسة صحية حديثة إلى إن نقصه يتسبب بمشكلات صحية قاتلة، وقالت الدراسة المنشورة موقع «تودوسيكا» إلى أن هذا الفيتامين المخزن عادة في الكبد هو الذي ينتج الحمض النووي؛ المادة الوراثية الموجودة في كل خلية، وهو مفيد في الحفاظ على الجهاز العصبي.وأضافت الدراسة أن النقص المطول لهذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة، مثل قصور القلب وفقر الدم الضخم «الأرومات»، كما يمكن أن يسبب ضعف إدراك، وبحسب الدراسة، فإن إحدى الخصائص الأكثر لفتاً للانتباه لفيتامين «ب 12»، أنه يوجد فقط في الأطعمة ذات الأصل الحيواني، مثل اللحوم أو الأسماك أو المأكولات البحرية أو البيض أو منتجات الألبان.