دخلت الفنانة المصرية سهير البابلي (84 عاماً) في حالة صحية حرجة، مما أدى إلى وضعها تحت التنفس الاصطناعي بأحد المستشفيات الخاصة.وكشفت مصادر طبية من داخل المستشفى الذي تعالَج فيه، أن الحالة الصحية للفنانة في تدهور كبير، بعد توقف عدد من أجهزة الجسم، وأن الفريق الطبي قام بعمل تركيب أنابيب ببطن الفنانة ليتم إدخال الطعام إلى المعدة مباشرة، نظراً لفقدانها الوعي، إضافة لعدم قدرتها على الأكل بسبب الآلام المبرحة التي تشعر بها، فيما تواجه ابنة الفنانة نيفين الناقوري المتواجدة مع والدتها بالمستشفى حالة نفسية صعبة حزناً على الحالة الصحية التي تواجهها حالياً.