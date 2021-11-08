حقق فريق من الباحثين العاملين في مركز العلوم الصحية بجامعة «نيو مكسيكو» بعض النجاح في صنع لقاح ضد مرض السرطان، عن طريق تغليف الخلايا السرطانية بالسيليكا وحقنها في فئران الاختبار.وفي ورقتهم المنشورة بمجلة «Nature Biomedical Engineering»، وصفت المجموعة عملها في إنشاء لقاحات مخصصة للسرطان ومدى نجاح جهودها أثناء الاختبار، وفق موقع «medicalxpres».ويعد لقاح السرطان، بأي شكل من الأشكال أو بجميع أشكاله، هدفا رئيسيا لعلماء الطب.وبحسب الموقع، تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال، حيث تم إيجاد لقاح يحارب فايروس الورم الحليمي البشري، على سبيل المثال، وسيلة فعالة للغاية لمنع النساء من الإصابة بسرطان عنق الرحم.