إذا كنت من الذين يستمعون للموسيقى قبل الخلود إلى النوم، فإن دماغك سيستمر في معالجة تلك الألحان حتى وأنت نائم، وهذا ينعكس سلبا على نوعية نومك، بحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة علم النفس وفقاً لسكاي نيوز، حيث ذكرت أن ربع الذين شملتهم الدراسة ممن يسمعون أغاني قبل النوم كانوا يستيقظون أثناء الليل وألحان هذه الأغاني عالقة في رؤوسهم.وتعرف ظاهرة التكرار التلقائي للموسيقى لدى الإنسان بـ«دودة الأذن» أو «متلازمة الأغنية»، ويكرر فيها شخص ما لحنا بعينه.