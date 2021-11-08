كشفت التحريات تفاصيل صادمة في العثور على جثتي طالبين، أحدهما بكلية الطب والآخر في الهندسة، مشنوقين بأحد فنادق منطقة «الرمل» الإسكندرية، أقدما على الانتحار وتركا رسالة نصها «لم نخلق لعالم كله كذب وخداع» مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادثة حتى الآن.وقالت التحريات الأمنية المصرية إن الطالبين من أسرة ثرية، أحدهما يدعى «عمر» (21 عاما) طالب بكلية الطب، وهو ولد بين 4 بنات، والثاني «علي» (20 عاما) طالب في كلية الهندسة بإحدى الكليات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، وإن الأجهزة الأمنية عثرت على جثمانيهما بملابسهما الداخلية دون معرفة سبب الوفاة.