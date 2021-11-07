أصبحت السعودية علامة فارقة في سوق السينما وضمن أكبر 15 سوقا في العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط، إذ حقق شباك التذاكر السعودي خلال 10 أشهر فقط نحو 700 مليون ريال، معتليا صدارة دول الشرق الأوسط من حيث عائدات شباك التذاكر باعتبارها المنطقة الأكثر ربحا حتى الآن.

واستطاعت السينما السعودية تسجيل نمو ملحوظ في مبيعات التذاكر بحفاظها على الأقبال العالي على صالات السينما، إذ تجاوز عدد التذاكر المباعة خلال عام 2021 الحالي 11 مليون تذكرة حتى الآن، لتستمر السعودية في احتكار الصدارة في الشرق الأوسط.

وحول ذلك، قال المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عمر أبوبكر، إن السينما السعودية حققت العديد من النجاحات منذ إطلاقها، وتتصدر اليوم إيرادات السينما في الشرق الأوسط وتستحوذ على 55% من إجمالي الإيرادات، فيما تجاوزت مبيعات شباك التذاكر السعودي حتى الآن 11 مليون تذكرة، في حين تم فسح أكثر من 1000 فيلم حتى الآن منذ عودة السينما في المملكة.

وأفاد في مداخلته مع قناة «الإخبارية» اليوم (الأحد) إن قطاع السينما في السعودية مقبل على نقلة نوعية، وتسعى الهيئة لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية لتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع، وتم الاجتماع بين الهيئة وممثلي إحدى أكبر الشركات في مجال إنتاج الأفلام في العالم التي تعد شركة رائدة في هذا المجال، وتمت مناقشة مستقبل صناعة الأفلام السينمائية في السعودية، وبحث سبل التعاون لتطوير القطاع وصناعة الأفلام، ونقل التجربة والخبرة للكفاءات الوطنية العاملة في المجال.

وتعقيبا على ما كشفته شركة «مارفل» بأن فيلم Eeternals تم منع عرضه في السعودية، قال: بشكل عام، الهيئة لا تمنع عرض الأفلام، بل على العكس، فالهيئة تعمل بشكل يومي مع موزعي الأفلام، ونرحب بعرض جميع الأفلام من مختلف دول العالم، ولكن في حال وجود مشاهد في الفيلم لا تتوافق مع ضوابط المحتوى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، تطلب الهيئة تعديلات على تلك المشاهد بما لا يخل بالفيلم الذي يعرض للمشاهدين، وبالتالي يكون القرار للشركة المنتجة للفيلم إما بتنفيذ التعديلات المطلوبة من الهيئة أو عدم عرض الفيلم، أما في ما يخص الفيلم المذكور، فالهيئة لم تمنع عرض الفيلم، بل إن خيار عدم عرض الفيلم كان من قبل الشركة المنتجة.