أحاطت الصين عاصمتها بكين بسياج من التدابير الوقائية المشددة؛ لحمايتها من هجمة تقودها سلالة دلتا المتحورة وراثياً، التي غزت حتى الآن أكثر من نصف عدد محافظات البلاد. وأوقفت بيع التذاكر في 123 محطة قطارات في 23 موقعاً.



وارتفع عدد إصابات العاصمة الصينية إلى أكثر من 40 حالة يومياً، فيما تفشت سلالة دلتا في 19 من محافظات الصين البالغ عددها 31 محافظة؛ فيما وصف بأنه أكبر تفش للفايروس منذ ظهوره في ووهان نهاية 2019.



وأعلنت بكين إغلاق المتاحف، ودور السينما، والمكتبات العامة. ورصدت اللجنة الصحية (السبت) 68 إصابة محلية، علاوة على 22 إصابة جديدة غير مصحوبة بأعراض.



ويصل العدد التراكمي للإصابات خلال التفشي الراهن إلى أكثر من 800 إصابة. وهو عدد كبير يمثل تحدياً سافراً لسياسة «صفر كوفيد» التي تنتهجها الصين، التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.