أعلنت وزارة الصحة النمساوية، أن كل من تم تطعيمهم باللقاح الروسي «سبوتنيك V»، يمكنهم الحصول على شهادة كوفيد صالحة في النمسا، بعد تحقيق شرط واحد، هو وجود كمية كافية من الأجسام المضادة المعدلة لفايروس كورونا الجديد، وبعد تلقي تطعيم إضافي بجرعة واحدة من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة النمساوية فرض قيود على من لم يتم تطعيمهم اعتبارا من 8 نوفمبر بسبب الزيادة اليومية القياسية في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، وتزايد الضغط على المستشفيات.

وباتت زيارة المطاعم وصالونات التجميل وتسجيل الوصول في الفنادق، ممكنة فقط للذين تم تطعيمهم أو تعافيهم من المرض. ولن يتمكن غير الملقحين بعد الآن من تقديم اختبارات PCR لزيارة هذه الأماكن.