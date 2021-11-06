أعلنت شركة صناعة الأدوية فايزر أمس (الجمعة)، أن حبوبها التجريبية لعلاج فايروس كورونا تقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة للمرضى المشاركين في تجربة الدواء والمعرضين لمخاطر عالية. وتأمل الشركة أن تستطيع تقديم هذه الحبوب للناس قبل أن يمرضوا بدرجة كافية للذهاب إلى المستشفى.وقالت الشركة إنها أجرت تحليلا مؤقتا قبل الموعد المقرر لانتهاء التجربة، أظهر انخفاضا بنسبة 89% في خطر دخول المستشفى أو الوفاة جراء كوفيد-19، إذا حصل المريض على العلاج في وقت مبكر.واختبرت الشركة هذا الدواء على البالغين المصابين بكوفيد-19، الذين يواجهون خطر تطور المرض بشكل كبير. وتم إعطاء المتطوعين بشكل عشوائي إما حبوب العلاج، أو دواء وهميا في غضون 3 أو 5 أيام من بدء الأعراض. وتعرف هذه الحبوب باسم مثبط البروتياز، وهي مصممة لمنع الفايروس من التكاثر. وقالت الشركة إن إعطاء الحبوب مع ريتونافير يساعد على إبطاء تحللها في الجسم.