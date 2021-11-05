أنهى ابن عاق حياة والديه ذبحا داخل شقتهم بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، وفر هاربا دون معرفة أسباب ارتكاب الجريمة أو دوافعها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود بلاغ بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتهما مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة، واتهام نجلهما (40 عاما) بأنه وراء الجريمة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم باب شرقي إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على رجل وزوجته مذبوحين داخل شقتهما، وبسؤال ابنتهما قررت بأنها تلقت اتصالا من زوجة أخيها تفيد بوجود خلاف مع والديها وأنه ذهب إليها وهو في حالة عصبية ومزاجية حادة، وقامت على إثر ذلك بإرسال ابنها للاطمئنان على والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهما وبأخيها ولم تتلق أي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل أمها وأبيها داخل الشقة.