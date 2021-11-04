مهمة ASUS هي تقديم تجارب مدهشة من شأنها تحسين حياة الناس في كل مكان، وبفضل «Vivobook 13 Slate OLED» المعلن عنه حديثًا، كأول كمبيوتر محمول قابل للفصل يعمل بنظام «Windows» مقاس 13.3 بوصة في العالم - القواعد لتسهيل الاستمتاع بكل شيء في كل مكان.

الآن، ليست هناك حاجة لحمل أجهزة متعددة للعمل والترفيه، هذا الرفيق الشخصي متعدد المواهب يفعل كل شيء، بفضل شاشة اللمس «OLED» الرائعة ومعالج «Intel®» رباعي النواة.

إنه مصمم بشكل مفعم بالحيوية ومتعدد الاستخدامات بشكل مذهل، مع لوحة مفاتيح كاملة الحجم قابلة للفصل وحامل غطاء بمفصلة 170 درجة.

يوجد أيضًا قلم «ASUS Pen 2.0» عالي الدقة، يتم تخزينه بشكل أنيق في حامل قلم مغناطيسي سهل الاستخدام بحيث يكون في متناول اليد دائمًا.

يتوفر هذا الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بكل شيء بشكل متساوٍ في المنزل في الوضع الأفقي أو الرأسي، مع لوحة المفاتيح أو دونها، لذا فإن الكتابة أو المشاهدة من أي زاوية في أي بيئة أمر سهل.

إنه جواز السفر إلى عالم جديد من الحرية! وفي حديثها في حدث الإطلاق عبر الإنترنت، قالت نيكول ديزن، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لمبيعات شركاء الأجهزة، «Windows 11» يقدم للمستخدمين أفضل إنتاجية عمل وتجربة العاب مذهلة مع الترفيه، وسيكون «Vivobook 13 Slate OLED» جامعا لكل ماسبق.

فقد تعاونت اسوس مع الفنانين «Steven Harrington» و «Philip Colbert» لعمل اصدارات خاصة ومحدودة للجهاز لتعكس ثقافة البوب الحديثة، معبرة عن الفردية الحقيقية التي يرمز إليها «Vivobook» حيث يعد «Vivobook 13 Slate OLED» الرائع هو سيد الترفيه، بفضل شاشة «OLED Dolby Vision» الكبيرة التي تعمل باللمس مقاس 13.3 بوصة، القادرة على عرض 1.07 مليار لون - التي تضع الأجهزة اللوحية العادية في الظل.

تتميز هذه الشاشة الرائعة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9 توفر تجربة مشاهدة بملء الشاشة عند مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية - على عكس شاشة عرض 16:10 أو 4: 3. كما تم التحقق من صحة «PANTONE®» مع مجموعة «DCI-P3» السينمائية بنسبة 100٪ للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة، كما أنها معتمدة من DisplayHDR ™ True Black 500 للألوان السوداء العميقة والإضاءة الساطعة.

إلى جانب نسبة التباين المذهلة التي تبلغ 1.000.000: 1، فهذا يعني أنها تبرز كل التفاصيل، حتى في أحلك المشاهد.

تتميز شاشة OLED هذه بوقت استجابة سريع يبلغ 0.2 مللي ثانية، وتوفر حماية أفضل للعين أيضًا، مع مستويات منخفضة من الضوء الأزرق بشكل طبيعي - أقل بنسبة تصل إلى 70٪ من شاشة «LCD» - معتمدة من «TÜV Rheinland» ومع تجربة الترفيه المبهجة من نظام الصوت القوي «Dolby Atmos» رباعي السماعات، الذي يستخدم مضخمًا ذكيًا لتشغيل السماعات الأربعة واسعة النطاق بأمان بأقصى حجم ممكن خالٍ من التشويش - ما يصل إلى 3.5 مرات أعلى من مكبر الصوت القياسي - للحصول على صوت غني وواضح. بالطبع أيضًا تم تحسين «WiFi 6» فائق السرعة بواسطة تقنية «ASUS WiFi Master» للحصول على اتصال أكثر استقرارًا وموثوقية. يمكن للمالكين الاستفادة من هذه المزايا بفضل «Xbox® Game Pass Ultimate» مجانًا لمدة شهر واحد والمرفق مع «Vivobook 13 Slate OLED».