أطلقت وزارة الصحة والسكان في مصر تطبيق جواز السفر الصحي لإمكانية تنزيله على هواتف الأندرويد والآيفون.

وأشارت إلى أن التطبيق بمثابة جواز سفر يتيح معرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا، وهو مزود بثلاثة ألوان، «الأحمر» يدل على أن الشخص غير حاصل على اللقاح، و«الأصفر» يدل على تلقي جرعة واحدة من اللقاح، و«الأخضر» يدل على الحصول على الجرعتين من اللقاح.

وتابعت الوزارة في تقرير لها، بأن ميزة التطبيق هي معرفة موقف الشخص من لقاح كورونا وسط التجمعات، لافتة إلى أنه في حال عدم تنزيل التطبيق بسبب أي مشكلة معينة يتم التعامل بالشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه مع تنزيل التطبيق يتم دفع رسوم مالية قدرها 100 جنيه.

وأضافت الوزارة أن تطبيق جواز السفر الصحي سيعمل على القضاء على غش وتزوير الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفايروس، إلى جانب الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي.

وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين مساعدة الدولة في عملية التطعيم، خصوصا أن الوزارة ستطلق قوافل بمحطات مترو الأنفاق لتطعيم المواطنين بلقاحات كوورنا، لافتة إلى أن جميع اللقاحات آمنه وفعالة ولا تستدعي الخوف أو التوتر.