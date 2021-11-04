بدأت بولندا اختبار لقاح أوكراني ضد «كوفيد-19» تم تركيبه على أساس الخميرة.

وحسب واضعي اللقاح، فإنهم استخدموا خميرة خاصة متوافقة مع البشر، من شأنها النمو السريع في بيئة بسيطة. لذلك سيكون هذا اللقاح أرخص بكثير، مقارنة بالأنواع الأخرى، حسبما أفادت قناة «أوكرانيا-25» التلفزيونية.

وقد انطلقت اختبارات لقاح الخميرة في أحد المختبرات بمدينة غدانسك البولندية. ويخطط الأوكرانيون لإنتاج لقاحهم على شكل أقراص أو رذاذ.

وتم وضع اللقاح في معهد مدينة لفيف لبيولوجيا الخلية التابع لأكاديمية العلوم الأوكرانية الوطنية.

وقال مدير المشروع الأكاديمي، أندريه سيبيرني، إن العلماء الأوكرانيين يقومون بتخليق بروتينات اللقاح داخل خلايا الخميرة.

وأضاف: «هذا هو اختراعنا الوطني. أما البروتين فإنه عبارة عن بوليمر من الأحماض الأمينية، ومن الممكن ربط مخلفات السكريات المختلفة بمجموعاته الجانبية».

وأشار الأكاديمي إلى أن الباحثين يستخدمون الخميرة المتوافقة مع البشر التي تنمو بسرعة في بيئة بسيطة، لذا فإن اللقاح الذي يعتمد عليها سيكون أرخص بكثير.

إضافة إلى ذلك، فإن علماء معهد مدينة لفيف لبيولوجيا الخلية يقومون بتطوير لقاح للحقن يعتمد على بروتينات الفايروس المنقّى. ويجري الآن اختباره على الفئران.