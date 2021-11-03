صدق أولا تصدق، واقعة غريبة في إيطاليا بطلها زوج مطلوب للعدالة توجه بكامل إرادته إلى مركز شرطة قرب منزله طالباً سجنه هرباً من زوجته، مبرراً أنه يفضل مواصلة فترة إقامته الجبرية في السجن لأن حياته «لم تعد تطاق» ولم يعد قادراً على تحمل ضغوط حياته الزوجية.وبحسب صحيفة غارديان، كان الرجل ألباني الجنسية ويبلغ 30 عاماً، رهن الإقامة الجبرية أشهراً عدة لتورطه في جرائم مخدرات، ولا يزال عليه قضاء بضع سنوات، وقدم نفسه بشكل عفوي إلى شرطة كارابينييري ليطلب قضاء عقوبته «خلف القضبان».