استغلت عروس ارتباطها بزوج ثري في الهند، وقامت بسرقته في ثاني أيام زفافها بعدما تمكنت من خداعه وهربت بالذهب والأموال وممتلكاته، وأوردت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، أن الزوجة خرجت مع عريسها في ثاني أيام الزفاف لأحد البنوك، وخلال خروجهما من البنك قابلت إحدى صديقاتها وهربتا معاً على دراجة نارية.وتعرض الزوج الذي صرف أموالاً طائلة على حفل زفاف مهيب، قبل أن تهرب عروسه البالغة من العمر 23 عاماً، لنوبة قلبية، دخل على إثرها المستشفى وظل يصارع الموت بسبب إصابته بجلطة.