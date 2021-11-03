أضاف «واتساب» 3 ميزات جديدة إلى إصدار الويب، وأعلنت الشركة أن بإمكان المستخدمين الآن إنجاز العديد من المهمات الجديدة على «واتساب ويب»، وفق صحيفة إنديان إكسبرس.وهي اقتراحات الملصقات حيث سيحصل المستخدمون على اقتراحات الملصقات عند كتابة رسالة، ما يتيح لهم العثور على الملصق المناسب لمحادثاتهم، وكذلك ميزة محرر الوسائط التي تمكن المستخدم من تحرير الصور على جهاز الكمبيوتر أيضاً، وأخيراً ميزة معاينة الروابط حيث قام «واتساب» بتحسين كيفية رؤية معاينات الروابط، وسيحصل الذين يتلقون الرابط على مزيد من السياق حول ما أرسل وما سيرون أو يقرؤون على إصدار الويب من تطبيق المراسلة.