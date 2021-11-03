الألم المزمن في الحوضآلام في عضلات الظهرالمشي المتماوج والمتثاقلوهن الجسم بشكل متكررذكرت مصادر طبية أنه يمكن لنقص فيتامين د، أن يؤدي إلى تشوه العظام، ويصيب الأطفال بالكساح، ويخلّف العديد من الحالات الأخرى عند البالغين.وبحسب Lloyds Pharmacy Online يؤدي نقصه إلى أعراض مثل آلام أسفل الظهر، وآلام العضلات، والعظام. ولأنه يساعد الجسم في الحفاظ على صحة العظام، يمكن أن يؤدي نقصه إلى ألم في العظام، وفي أسفل الظهر.ويتوفر فيتامين د الغذائي في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية، وزيت كبد سمك، واللحوم الحمراء، والحبوب المدعمة، والأطعمة المدعمة، وصفار البيض، حسب إكسبريس البريطانية.آلام في القدمين وعظام الوركين