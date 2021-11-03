ألغى موقع فيسبوك نظام التعرف على الوجوه وحذف مليار بصمة وجه، كما أعلنت الشركة الأم الثلاثاء، وذلك استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.

وقال نائب رئيس الذكاء الاصطناعي على المنصة جيروم بيسنتي: «لا يزال المنظمون في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدام هذا النظام. في ظل حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن قصر استخدام التعرف على الوجه في مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام أمر مناسب».

من جانبه قال متحدث باسم «فيسبوك» إن إزالة النظام ستطبق عالميا ومن المتوقع أن تكتمل بحلول ديسمبر.

وتأتي إزالة نظام التعرف على الوجوه من قبل أكبر منصة تواصل اجتماعي بالعالم في ظل انتقادات مفادها أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تحدد الأشخاص بشكل خاطئ، كما قد تمارس التمييز عبر تفضيل الوجوه البيضاء على ذوي البشرة السمراء.