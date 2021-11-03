دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تخزين احتياطات غذائية من دون تحديد سبب الدعوة، أو ما إذا كان البلد مهدّداً بنقص الغذاء، وسط تفشٍّ محدود لفايروس كورونا أدى لتعطيل المواصلات.

ونشرت وزارة التجارة مساء (الاثنين) إعلاناً على موقعها الإلكتروني داعية العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ. كما دعت الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار. وعطلت سلاسل التوريد بسبب الحجر الصحي في ذروة تفشي وباء كورونا في مطلع العام 2020 في عدة أجزاء من البلاد وأُغلقت العديد من الطرق السريعة.

ومع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل، تخشى الحكومة من تفشي الوباء من جديد واتخذت إجراءات جذرية في الأسابيع الأخيرة بعد ظهور حالات تفشٍّ متفرقة في شمال البلاد. وحُجر أكثر من ستة ملايين شخص، لاسيّما في مدينة لانتشو الواقعة على بعد 1700 كيلومتر غرب بكين. مع ذلك، لا يزال عدد الحالات الموثقة منخفضاً جداً مقارنة بالتقارير المسجلة في بقية العالم.

وأُعلن عن 71 حالة إصابة جديدة فقط (الثلاثاء) خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تسجيل 92 حالة (الاثنين) وهو أكبر عدد إصابات يومي في الصين منذ منتصف سبتمبر.