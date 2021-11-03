كشفت دراسة جديدة أن ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند «يزيد من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم»، حيث اختفت أكثر من 3.5 تريليون طن في العقد الماضي.

وقرر فريق من العلماء، بقيادة مجموعة بحثية في جامعة ليدز، أن الذوبان أدى إلى زيادة مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم بمقدار سنتيمتر واحد، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية للصفائح الجليدية الضخمة. وحدث ثلث الارتفاع في فصلين فقط - 2012 و2019 - عندما أدى الطقس القاسي إلى مستويات قياسية من ذوبان الجليد لم تُلاحظ في الأربعين عاما الماضية. وخلال هذه الفصول الصيفية، تحرك الهواء الدافئ فوق جزء كبير من هامش الغطاء الجليدي، وهو المكان الواقع بين الجليد والنهر الجليدي، ما أدى إلى زيادة ذوبان السطح.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التٌقطت حديثا، أن ذوبان الجليد يختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على الموسم وأنه كان سببا كبيرا لموجات الحرارة المتدفقة حول غرينلاند. وقدر العلماء أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند تسبب في حوالي 25% من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي الذي شوهد خلال العقود القليلة الماضية. وإذا ذاب كل جليد غرينلاند، فإن مستوى سطح البحر العالمي سيرتفع بمقدار 20 قدما أخرى - لكن من غير المتوقع أن يحدث هذا في أي وقت قريب.

وقال توماس سلاتر، من مركز المراقبة والنمذجة القطبية بجامعة ليدز: «كما رأينا في أجزاء أخرى من العالم، فإن غرينلاند معرضة أيضا لزيادة الظواهر الجوية المتطرفة. ومع ارتفاع درجة حرارة مناخنا، من المنطقي توقع حدوث حالات الذوبان الشديد في غرينلاند في كثير من الأحيان». واستخدم سلاتر وزملاؤه القمر الصناعي CryoSat-2 لجمع قياسات ذوبان الجليد من يناير 2011 حتى أكتوبر 2020، من أجل حساب تغيرات ارتفاع السطح عبر الصفيحة الجليدية في غرينلاند، كما كتب الفريق في الدراسة المنشورة في Nature.

وقورنت هذه البيانات بعد ذلك بـ 15380 من التقديرات المعاصرة والمستقلة التي حُددت من قياس الارتفاع بالليزر المحمول جوا، وهو جهاز على الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكب الأرض لرسم خريطة لتضاريس الأرض - وكلها أظهرت مقدار ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند.

وأوضحت ناسا: «يمكن حساب ارتفاعات ميزات السطح من خلال مقارنة المدة التي تستغرقها نبضة الليزر لصدى الصدى في مواقع مختلفة».