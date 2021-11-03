تحطمت طائرة من طراز أنتونوف 26 صباح (الثلاثاء) بعد دقائق من إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان، في طريقها إلى مقاطعة المابان في أعالي النيل.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مصادر قولها إن خمسة أشخاص، بينهم روسيان، لقوا مصرعهم جراء تحطم الطائرة.

وقالت سلطات مطار جوبا إنها ما زالت تحقق في سبب تحطم الطائرة.

ونقل «راديو تمازج» المحلي عن كور كول المدير العام للمطار القول إن «الطائرة تحطمت بسبب مشكلة فنية».

وتم إرسال فريق من المهندسين إلى مكان الحادث لتقييم سببه.

وأظهرت صور للطائرة المنكوبة تحطمها واحتراقها.