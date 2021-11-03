اضطر عشرات الآباء وأولياء الأمور إلى الانتظار حتى وقت متأخر من ليل الإثنين، في بكين، ليتسلموا أطفالهم، الذين احتجزتهم السلطات الصينية في مدرسة ابتدائية، بعدما تم تشخيص إصابة معلمهم بكوفيد-19. وخرج مدير المدرسة بعد منتصف الليل بقليل ليبلغ الآباء المتجمهرين بأن بعض أبنائهم يجب عزلهم صحياً. وأضاف أنه سيسمح للوالد أو الأم باصطحاب طفلها إلى حيث سيتم عزله صحياً لمدة أسبوعين. وأضاف المدير أنه بالنسبة إلى التلاميذ الذين تأخر وصول نتائج الفحوص التي أخضعوا لها يتعين على أولياء أمورهم أن يعودوا لمنازلهم لإحضار أغطية ووسائد لأطفالهم، الذين سيقضون ليلتهم في المدرسة! وذكرت بلومبيرغ أنه لم يحدث في أي مكان في العالم أن أثار اكتشاف إصابة وحيدة تدابير مشددة من هذا القبيل. وخلصت إلى أن الصين مصممة على تحقيق غايات سياسة «صفر كوفيد» التي ظلت تنتهجها منذ اندلاع النازلة، التي انطلقت من مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019. وأدى الإجراء في المدرسة الابتدائية المشار إليها إلى انخفاض كبير في سوق الأسهم الصينية أمس (الثلاثاء). وقال متعاملون في السوق المالية إنهم يخشون أن يؤدي التشدد الحكومي في تعقب مخالطي مرضى كوفيد-19 إلى التأثير في الأنشطة الاقتصادية الصينية.