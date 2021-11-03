أثارت أبحاث، الشكوك حول علاقة صحة الأسنان واللثة بالوقت الذي تستغرقه المرأة في الحمل. وأشارت إلى أنها قد تسبب العقم أيضاً، إذ قال طبيب الأسنان حسين دالغوس لصحيفة إكسبريس البريطانية إن الالتهاب المزمن للثة يؤثر على الجسم ككل. وأمراض اللثة مرض مزمن ومعدٍ والتهابي يصيب اللثة والأنسجة الداعمة، ووفق تقرير الجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة تعد أمراض اللثة أحد العوامل العديدة التي يمكن تعديلها لتحسين فرص الحمل. وتشير البيانات في الدراسة إلى أن وجود أمراض اللثة كان عامل خطر قابلاً للتعديل، والذي يمكن أن يزيد من قدرة المرأة على الحمل. وأظهرت الدراسة أن أمراض اللثة لها تأثير سلبي على الخصوبة بقدر تأثير السمنة.