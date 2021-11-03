أثارت إحدى المؤثرات في مجال اللياقة والأزياء في ولاية فلوريدا الأمريكية استياء متابعيها على الأنستغرام بعد استغلال واقعة وفاة والدها بإجراء جلسة تصوير بجوار نعش وجثة والدها، ما ولّد موجة ردود فعل غاضبة على الإنترنت.ونشرت جين ريفيرا مجموعة الصور على حسابها يوم (الإثنين) الماضي، حيث ظهرت وكأنها بجلسة تصوير قرب تابوت والدها، وقام موقع أنستغرام بإغلاق حسابها.واختارت نشر «الألبوم» بعد أيام من جنازة والدها خوسيه أنطونيو ريفيرا البالغ من العمر 56 عاماً، والذي توفي يوم 11 أكتوبر.