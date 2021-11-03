تلون الجلدتساقط الشعرالآفات الجلدية التي لا تلتئمضعف العضلاتقال ممثلو خدمة الصحة البريطانية إن عدة أعراض تكشف خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، وإنه في حالة مرض الشرايين الناجم عن ارتفاع مستوياته في الشرايين يحدث ألم شديد في الساقين عند المشي، الذي عادة ما يتطلب التوقف ويختفي بعد بضع دقائق من الراحة، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك، إذ أوصت بمراقبة الأعراض الأخرى في الساقين، التي قد تكون مؤشراً لذلك.الشعوربالخدر والوخز