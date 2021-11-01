أعلن رئيس جامعة عين شمس بمصر الدكتور محمد المتيني عن نجاح أول جراحة روبوتية في مصر لاستئصال المرارة.

وقال المتيني إن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية نظرا «لأن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية، حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى، كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى».

وأضاف المتيني أن مستشفيات جامعة عين شمس تتميز بتطبيق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery، متابعا أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية في مصر يتماشى مع الطفرة التي شهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة، بما يسهم في تعزيز تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وتابع المتيني أن جامعة عين شمس لم تشرع في إجراء الجراحة الروبوتية على مريض حي إلا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالعملية، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل بدءا من virtual training، ثم pure training حتى تم التأكد من دقة كافة الخطوات التي تمر بها الجراحة.