فيما يتأهب نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي اليوم (الإثنين) لأول عروض مسرحيته الجديدة «سلام مربع» على خشبة مسرح «بكر الشدي» في منطقة «بوليفارد رياض ستي» وحتى خمسة أيام قادمة، كشف في حديث خصّ به «عكاظ»، إعجابه بالتنامي السريع للحركة المسرحية السعودية، لافتاً إلى أنه سعيد بوجوده في موسم الرياض 2 من خلال هذا العمل الذي تم الاستعداد له منذ 3 أشهر، بمشاركة ايتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، ومن تأليف وإخراج خالد جلال. وتدور فكرة المسرحية حول قصة المغني «سيّد» وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج ممن يحب.وعن الرواية التي أطلقها رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ «تشيللو» وتحولها إلى فيلم سينمائي، أجاب عن رأيه في تقديمها كعرض مسرحي مستقبلاً بأن تقديم العمل الروائي كنص مسرحي سيضيف إليه بلا شك، وسيكون الأمر جميلاً فيما لو أحب مؤلف الرواية ذلك الأمر، والتجارب الناجحة في هذا الأمر متعددة. وامتدح هنيدي الدعم الذي يلقاه المسرح السعودي أخيراً، وقال: «من المهم دعم أجيال جديدة شابة وصقلها بكل قوة. هناك مجموعة مميزة من الفنانين السعوديين من الضروري تبني دعم أعمالهم وتطويرهم لأنهم تشربوا عشق المسرح واهتموا به». وعن تفاعله مع المغردين في حسابه على تويتر، قال: «أنا جزء من هذا العالم، أحب جمهوري في كل مكان وتعودت على التفاعل في كل المجالات بما فيها الفنية والرياضية وغيرهما»، ويتقبل الاختلاف والميول المتعددة لاسيما في المجال الرياضي، وختم حديثه بتوقعه أن يحصل الهلال السعودي على لقب دوري أبطال آسيا ويرافق الأهلي المصري في مونديال الأندية، وقال: «الهلال فريق ممتع جداً وأتمنى أن يتوج باللقب، لأن الكرة السعودية جميلة وتستحق البطولات».وختم حديثه بأن موسم الرياض حدث منتظر في المنطقة العربية، جميل وناجح، ويتمنى أن يكون كل عام بشكل أفضل وأجمل.