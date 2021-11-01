رفعت امرأة دعوى قضائية ضد خطيبها، متهمة إياه بإهدار وقتها بعلاقة دامت لنحو 8 سنوات، رفض خلالها التقدم للزواج منها، ويتواجه كل من جيرترود نغوما (26 عاماً) وهربرت سالاليكي (28 عاماً)، في المحكمة بعدما تدهورت علاقتهما وفشل الشاب في الوفاء بوعده بطلب الزواج من جيرترود.وأفاد موقع ae.24 الإخباري، أن جيرترود شعرت كما لو أنه لم يكن جاداً رغم دفع المهر لعائلتها، فيما برر الشاب سبب عدم طلبه الزواج لم يكن لديه الأمن المالي لدفع تكاليف حفل الزفاف.