دخلت القيود الرامية إلى احتواء فايروس كورونا حيّز التطبيق في أنحاء روسيا السبت في وقت تسعى السلطات للحد من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في البلد الذي يسجّل أعلى عدد وفيات جرّاء الوباء على مستوى أوروبا.

وأعلنت الحكومة (السبت) تسجيل 40251 إصابة جديدة بالفايروس، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهر الوباء.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بإعطاء إجازة مدفوعة للموظفين اعتبارا من السبت وحتى السابع من نوفمبر؛ في مسعى لخفض حصيلة الإصابات والوفيات القياسية المسجّلة يوميا.

وامتنعت روسيا عن فرض إجراءات مشددة على مستوى البلاد منذ انتهى إغلاق قصير فرض في بداية الوباء، فيما كانت تأمل بأن يساهم إطلاق عدد من اللقاحات التي تم تطويرها محليا في الحد من تفشي الوباء.

وعلى الرغم من توافر اللقاحات على مدى شهور، لم يجر تطعيم إلا 32.5% من السكان بالكامل، وفق إحصائيات نشرتها الحكومة السبت.

وأعلن الكرملين الأسبوع الحالي أن خبراء الأوبئة أعربوا عن قلقهم بعدما كشفت استطلاعات نشرتها وكالات إخبارية بأن ثلث الروس يفكرون في السفر خلال موسم العطلات.

وفرضت بعض القيود لاحتواء الفايروس في أنحاء البلاد لكن تلك الأكثر تشددا فرضت الأسبوع الحالي في موسكو، بؤرة الفايروس في روسيا، حيث تم إغلاق الخدمات غير الأساسية.