أكد كبير علماء الأوبئة في الصين تشونغ نان شان أن بلاده ستكون قادرة على احتواء التفشي الأخير لكوفيد-19 خلال شهر.

وأدلى تشونغ بهذه التصريحات خلال ندوة إلكترونية حضرها متخصصون في مجال الطب (السبت)، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية متفرقة بكوفيد-19 في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال تشونغ إن «فايروس كورونا والجائحة لا يمكن القضاء عليهما خلال فترة قصيرة»، داعيا الدول الأخرى إلى تبني إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19 وإعطاء هذه الإجراءات الأولوية وطرح التطعيم بشكل فعال.

وتوقع تشونغ تطعيم أكثر من 80% من السكان الصينيين بشكل كامل بنهاية هذا العام.