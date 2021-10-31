توقعت مجلة «فوربس» الأمريكية أن يصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول تريليونير في المُستقبل المنظور، بعدما صنفته كأغنى شخص في التاريخ، بثروة تجاوزت 272 مليار دولار، ووصفته بصاحب أكبر قفزة مالية للثروة الشخصية في يوم واحد بشكل مُطلق، إذ زادت ثروته الذاتية بأكثر من 41 مليار دولار خلال أقل من 24 ساعة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات عن الآليات والمجالات والمناخات التي يستخدمها الملياردير الاستثنائي في ثروته الشخصية وعالم أعماله النامية باضطراد شديد، والتي من المتوقع أن تتجاوز تريليون دولار في المُستقبل المنظور، وهي تزيد عن الميزانية العامة لعشرات الدول مُجتمعة.