ناشط أمريكي على «إنستغرام» يتباهى بحب عائلته وطبخ زوجته المفعم بالعاطفة الأسرية على حد تعبيره، أثار الغضب بعدما كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة لجريمة بشعة في إحدى مقاطعات ولاية تكساس بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، بقتله ابن زوجته البالغ من العمر 8 أعوام، بعد أن ضربه وركله حتى الموت وترك جثته تتعفن وتتحلل في إحدى خزائن البيت لمدة 11 شهراً، فيما عانى إخوته الثلاثة من الجوع وسوء التغذية والتعذيب والمعاملة الوحشية، وجرى توجيه تهم لوالدة الأطفال البالغة من العمر 35 عاما، تتعلق بإخفاء خبر مقتل ابنها، وتكشفت القضية عندما اتصل الابن الكبير، البالغ من العمر 15 عاماً، بمكتب عمدة مقاطعة هاريس، للإبلاغ عن وفاة شقيقه الأصغر منذ عام وأن رفاته لا تزال ملقاة في الغرفة المجاورة له، وعندما وصل المحققون إلى مكان الحادثة، عثروا على بقايا عظام لصبي صغير وفقاً لموقع «الحرة».