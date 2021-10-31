تسبب جهل أحد اللصوص بتطبيقات التواصل في فضح جريمة سرقة ارتكبها وإلقاء القبض عليه، بعد أن سرق هاتفاً محمولاً، ثم صوّر نفسه به ونشر صورته على حساب الضحية في منصة «فيسبوك»، ما قاد أجهزة الأمن لضبط الجاني سريعاً وفقاً لسكاي نيوز.وقالت أجهزة الأمن، إنها كشفت ملابسات الحادثة بالاستعانة بالصورة، وتوصلت للص وألقت القبض عليه، إذ اعترف أنه «أثناء عبثه بالهاتف صوّر نفسه ونشر صورته عن طريق الخطأ على حساب فيسبوك الخاص بصاحب الهاتف».