يرى باحثون أن تعويض النوم المفقود بسبب المناوبات الليلية، للأطباء والعسكريين ومن يعمل مثلهم، يمكن أن يكون إستراتيجية مهمة لسيطرة أفضل على مشيتهم، بعدما أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص قليلي النوم يمكن أن يعانوا من صعوبات في المشي، ويمكنهم في الواقع تحسين طريقة مشيتهم من خلال تعويض النوم خلال العطلات، ووجد البحث، الذي قاده علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ساو باولو البرازيلية، أن الأشخاص الذين يحصلون على قسط أقل من النوم الموصى به يواجهون صعوبة في المشي، ما يؤثر في النهاية على خطوات الشخص أو مشيته.وبحسب 24ae قال أحد مؤلفي الدراسة، «هيرمانو كريبس»: «علمياً، لم يكن واضحاً أن الأنشطة التلقائية تقريباً مثل المشي ستتأثر بقلة النوم، ووجدنا أن التعويض عن النوم يمكن أن يكون إستراتيجية مهمة. على سبيل المثال، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم، مثل عمال المناوبة والأطباء وبعض الأفراد العسكريين، إذا قاموا ببناء تعويض نوم منتظم، فقد يكون لديهم سيطرة أفضل على مشيتهم».