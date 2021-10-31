حذر أطباء من مشكلات صحية عدة تتسبب بها الهواتف الذكية، قد لا يشعر البعض بها، بينها تدمير العين وتعد أكثر الأضرار الصحية بروزاً، فيمكن أن تؤدي الهواتف إلى تلف مستقبلات الضوئية في العينين وجفافهما، كما تؤدي إلى متلازمة النفق الرسغي إذا استخدم الهاتف الذكي لمدة 5-6 ساعات في اليوم، وتشير دراسات إلى أن هذه المتلازمة أصبحت شائعة بين اليافعين بسبب إدمان الهواتف الذكية، وتؤدي إلى ألم في الرسغ بالإضافة إلى الوخز والخدر في الأصابع واليدين، وأثبتت العديد من الدراسات أن الهواتف الذكية أصبحت موطناً للجراثيم والبكتيريا، ومن المرجح أن تنتقل بسهولة إلى جلدك، إذ تصيبك بمشكلات صحية مثل حب الشباب.إصابات الرسغ والأصابع والكتفالتوتر والعصبيةتدمير العين وجفافهاالتشويش على أسلوب النومتشققات الجلد والجراثيم