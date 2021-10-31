أثبتت الدراسات العلمية أن الاكتئاب والقلق من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدهور صحة المراهقين، ما يعني أن سلامتهم النفسية تؤثر على عقولهم وأجسادهم بشكل أو بآخر، وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن منطقة في دماغ الابن المراهق تتحكم في تفكيره وردود أفعاله، تكون قيد النمو أثناء مرحلة المراهقة تجعله يندفع في المواقف، ويفسر المواقف الاجتماعية بحساسية مفرطة أحياناً، و ينخرط في السلوكيات الخطرة، بالرغم من هذه الاختلافات، لكنه في المقابل قادرٌ على اتخاذ قرارات جيدة، ويميز بين الصواب والخطأ، ويتحمل مسؤولية أفعاله.وذكرت الدراسة أن غضبك من ابنك المراهق أو ابنتك المراهقة قد يؤثر على علاقتكم، لذلك في حالة غضبك ابتعد بخروجك من المكان، وضع نفسك مكانه قبل الحكم عليه، وحدد السلوك الذي أزعجك، ولا تنتقد ذاته أو شخصيته أو صفاته، ثم وضح أن رفضك للسلوك وليس لذاته، تذكر دائماً أن عقل ابنك لا يتحدث لغتك.وأوضح مجلس الصحة الخليجي أنه من الأفضل أن تفهم لغته حتى تستطيع تصحيح الأخطاء الشائعة في تفكيره، مثلاً الخطأ في اعتقاده بأن يكون أو لا يكون، كأن يجب أن يحصل على درجات كاملة في كل المواد أو هو فاشل.نمط حياة صحي لكامل الأسرةتخفيف مسببات التوتر والقلقالإنصات والحديث معه باهتمامعدم ربط الرضا بتحقيق أمور معينةلا يستجيب للأوامر يستجيب للمناقشةلا يستجيب للقيود، بل لمشاعر الحب