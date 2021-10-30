ألغت مطارات العاصمة الصينية بكين (الجمعة) مئات الرحلات الجوية.

وشددت شروط التنقل عبر أنحاء الصين، لمنع ظهور بؤر جديدة لوباء كوفيد-19.

وتمكنت الصين، حيث ظهر فايروس كورونا في نهاية 2019، من السيطرة إلى حد كبير على الوباء منذ ربيع 2020 باعتماد اجراءات مشددة جدا، بينها إغلاق الحدود.

لكن في نحو عشر مناطق، يوجد ارتفاع في عدد الإصابات، ما دفع السلطات الصينية إلى فرض بقاء ملايين الأشخاص في منازلهم وتكثيف الفحوصات والحد من التنقلات بين الأقاليم.

وتعتزم السلطات عدم المجازفة بتخفيف القيود قبل بضعة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير ببكين.

وفرض على عشرات آلاف الأشخاص البقاء في منازلهم في العاصمة حيث سجل عدد قليل من الإصابات.

وتشكلت الجمعة صفوف انتظار طويلة أمام المراكز الطبية في بكين، لاجراء الفحوص للكشف عن فايروس كورونا، ضمن القيود الجديدة، والعديد من المناطق تطلب من المسافرين إبراز فحص سلبي قبل الدخول إليها، خصوصا القادمين من مدن سجلت فيها حالات إصابة بكورونا.

وتراقب السلطات الصينية أيضا عن كثب الوضع في مناطق أخرى، فقد تم إلغاء حوالي نصف الرحلات في أبرز مطارين في العاصمة بحسب منصة المتابعة الصينية «فيشانغزون».

وأمرت سلطات سكك الحديد أمس الخميس، بوقف قطارين متوجهين إلى بكين، وتم فحص 450 راكبا بعدما تبين أن أعضاء من الطاقم خالطوا مصابين.

وخشية ظهور بؤر جديدة، عززت مدن أخرى القيود، ونصحت سلطات هاربين، عاصمة إقليم هيلونغجيانغ (شمال شرق البلاد) سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة بعدم التنقل، فيما تم إلغاء ثلث الرحلات.

وفرض إغلاق على ستة ملايين صيني في مختلف أنحاء الصين لا سيما حوالي أربعة ملايين في لانتشو (شمال غرب) وإيجين على الحدود مع منغوليا، والتي تعد 35 ألف نسمة.

وسجلت الصين الجمعة إصابة 48 شخصا، ما يرفع الى 250 عدد الإصابات التي أحصيت هذا الأسبوع.