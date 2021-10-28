يبدو أن التنقل بين المدن في السنوات القادمة سيكون أسهل مما يخطر على البال وعلى نحو جنوني، إذا إنه وفقاً لحسابات السرعة التي أعلنت عنها أخيراً شركة فيرجن هايبر لوب للنقل، سيمكن للساكنين في جدة مثلاً الوصول إلى مكة المكرمة أو العكس في غضون 5 دقائق مستقبلاً، في حين يمكن للمسافرين إلى الرياض من جدة الوصول خلال أقل من ساعة، إذا كشفت الشركة أنه يمكن لتقنيتها التي تعمل عليها حالياً «هايبر لوب» المتطورة أن تنقل الركاب بشكل مريح وآمن وهادئ بسرعات تصل إلى 1078 كيلو متراً في الساعة، عبر حجرات ركاب بسرعة فائقة تتم من خلال الدفع الكهربائي.