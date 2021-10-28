العبارة أعلاه ليست ترويجاً كاذباً أو عنواناً صحفياً جاذباً، لكنها في الواقع إعلان عن وظيفة دعت إليها شركة بريطانية، الأشخاص الذين يرون في أنفسهم الكفاءة للعمل «كنائمين محترفين» مقابل أجر يبلغ 600 دولار أمريكي أي 2250 ريالاًإذ ستختار شركة «بلايندز 247» مجموعة منهم لتوظيفهم للنوم، في نطاق تجربة مجموعة ستائر تعتيم قامت بإنتاجها أخيراً، سيتم تسجيل المرشحين المختارين في دراسة نوم وطنية لفهم أنماط واضطرابات العاملين الليليين بشكل أفضل، وسيتم تزويد المشاركين بأجهزة مراقبة النوم وسيتعين عليهم إجراء بعض التغييرات على روتينهم المعتاد، مثل درجة حرارة نومهم ومصادر الضوء والأصوات البيئية والنظام الغذائي، بحسب ما نقله موقع 24ae عن «الميترو»!