يعد ارتفاع الكوليسترول أحد أكثر الأمراض التي تهدد الحياة بشكل صامت، إذ يمكن لارتفاع معدلاته الضار في الدم التسبب في انسداد الأوعية الدموية، إذ تتجمع هذه المادة الدهنية في الشرايين من الداخل، وتقود للإصابة بمشكلات خطيرة بداية من مشكلات في القلب إلى سكتة دماغية، وهو مرتبط بشكل أساسي بزيادة الوزن، وتناول الكثير من الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وكذلك التدخين وشرب الكحول بشكل مفرط، ولكن يمكن أن يكون وراثياً أيضاً.الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعتبار ارتفاع الكوليتسرول الضار بالدم «قاتلاً خفيفاً»، إذ من الصعب جداً معرفة ما إن كنت مصاباً به دون إجراء فحص دم، بحسب موقع «express» الذي نصح بمجموعة من الأغذية التي تخفف معدلاته.