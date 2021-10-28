حصدت الزميلة مصورة «عكاظ» نبيلة أبو الجدايل جائزة المركز الثاني في مسابقة «International Photography Awards» التي حظيت في دورتها الحالية بتنافس أكثر من 14 ألف مشاركة من 100 دولة على جوائزها، وحازت أعمالها على إعجاب المحكمين الدوليين الذين اختاروا مجموعة من أعمالها الفوتوغرافية التي كانت قد صورتها في موسم حج العام الماضي خلال تغطيتها الميدانية لصحيفة «عكاظ»، إذ اختارت الزميلة نبيلة أبوالجدايل، الركن الإسلامي الخامس (الحج) موضوعا لأعمالها، أبرزت خلاله جهود السعودية التي تقدمها لضيوف الرحمن، وقيم الحج الدينية والإنسانية والمكانية، عبر رصد فني لفت أنظار المقيّمين، وأبرزت العاصمة المقدسة مكة المكرمة، بصفتها أقدس مدن العالم بالنسبة للمسلمين، واهتم المحكمون بقدرتها عبر عدستها على رصد الشعائر التي أداها الحجاج في ظروف استثنائية واحترازية، بسبب جائحة كورونا، في تجربة وصفتها نبيلة بأنها تجربة العمر، حيث يتحد الحجاج ويتوافدون لأداء ركن الحج ولكنهم متباعدون في الصلاة والوقفة.وقالت: تلقيت الخبر بفرحة وامتنان كبيرين ولم أتمالك نفسي من التعبير عن شعوري بالرضا والتقدير أمام عائلتي، إذ إنها تجربتي الأولى التي أخوضها لتصوير مناسك الحج العظيمة، وهنا لا بد من كلمة تقدير لرئيس تحرير صحيفة «عكاظ» جميل الذيابي الذي أتاح لي الفرصة أن أكون ضمن البعثة الإعلامية لصحيفة «عكاظ» في موسم الحج.وأضافت: خوض هذه التجربة يعتبر من لحظات العمر التي ستزيد من رصيدي للذكريات السعيدة بروحانيتها. بالفعل كانت جميلة بكل ما تحمله الكلمات من معنى.