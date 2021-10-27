شرعت قناة اقرأ الفضائية بتصوير وثائقيات بأسم (أبواب الحرم) والتي تحكي قصص وتاريخ هذه الابواب المباركة المؤدية الى الحرم المكي الشريف، وما بني حولها من مكتبات و مدارس وحلقات علم وأهمية بعض هذه الأبواب ومسمياتها وقصصها وأوصافها، بعرض شيق وأسلوب وثائقي مميز، ومنها باب السلام والذي كان يؤدي الى منزل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ويأتي برنامج أبواب الحرم ليربط الماضي بالحاضر، ليقدم صورة متسلسلة لأبواب المسجد الحرام عبر التاريخ وما مرت بها من توسعات ورعاية وتغييرات منذ بناء الكعبة المشرفة زمن الخليل إبراهيم عليه السلام مرورا بالعهد النبوي ثم ما تلته بعد ذلك من تطورات قام بها الخلفاء والسلاطين حتى العهد السعودي الزاهر.

أبواب الحرم يعرض على شاشة اقرأ يومياً كما ترفع جميع الحلقات على حسابات اقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمشاهدة باب السلام على الرابط التالي:

https://twitter.com/iqraatv/status/1453316273828417543?s=20