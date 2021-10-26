أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مملكة البحرين، موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة البحرين على تطعيم الفئات العمرية البالغة من العمر من 3 إلى 11 عاماً في مملكة البحرين، بتطعيم «سينوفارم» المضاد لفايروس كورونا بجرعتين، وذلك بدءاً من غدٍ (الأربعاء) الموافق 27 أكتوبر 2021.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، نوه الفريق الوطني بأنه قد تم السماح لهذه الفئة العمرية بتلقي التطعيم بعد أن درست لجنة التطعيمات جميع التوصيات الطبية الصادرة والمتعلقة بهذا الشأن من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر اكتساب المناعة ضد الفايروس، كما ستتم الموافقة قريباً على تطعيم «فايزر-بيونتك» المضاد لفايروس كورونا بجرعتين للفئة العمرية من «5 - 11 عاماً»، وسيتم الإعلان عن ذلك عبر موقع وزارة الصحة البحرينية.

وشدد الفريق الوطني الطبي على أهمية تطعيم الفئة العمرية المذكورة لحمايتهم وحماية أسرهم ومجتمعهم، خاصة في ظل طول فترة حضانة الفايروس لدى الأطفال في حال الإصابة به، مما يعزز من انتشار الفايروس، مضيفاً أنه بالإمكان التسجيل لأخذ التطعيم المضاد للفيروس عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة في مملكة البحرين healthalert.gov.bh أو عبر تطبيق «مجتمع واعي» من خلال اختيار «التسجيل» لأخذ التطعيم المضاد لفايروس كورونا.

ونوه الفريق الوطني الطبي بأن التسجيل يتطلب موافقة ولي الأمر قبل أخذ التطعيم للراغبين من هذه الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم.