تعاقد المخرج كريستوفر نولان مع الممثلة البريطانية إيميلي بلنت للمشاركة في بطولة فيلم «أوبنهايمر» الذي سيدور حول روبرت أوبنهايمر، المعروف بأنه «أبو القنبلة النووية»، وبحسب ما ذكرته مجلة (ديديلاين)، ستجسد بلنت دور زوجة عالم الفيزياء الذي سيجسد شخصيته سيليان ميرفي، وتنوي شركة (يونيفرسال ستوديوز) وكذلك نولان، طرح الفيلم في 21 يوليو (تموز) 2023، وستستند أحداث العمل السينمائي بحسب «24.ae» إلى رواية America Promethei«The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» الحائزة على جائزة (بوليتزر) في 2005 والتي كتبها كاي بيرد ومارتن جيه. شيروين، وسيكون هذا ثاني عمل يقدمه المخرج حول الحرب العالمية الثانية بعد فيلمه الناجح «دونكيرك» في 2017.