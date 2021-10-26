استبشر المسرحيون السعوديون بصدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأسيس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية، مؤملين في أن تكون قاعدة حقيقية وجادة لخلق مسرح سعودي أصيل ومنافس، إذ يتسنم مجلس إدارتها الفنان ناصر القصبي الذي عبر عن تفاؤله بتدشين هذه الجمعية المهمة، قائلاً: سعيدٌ جداً بهذه الجمعية التي تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الممارسين المحترفين في مجالات المسرح والفنون الأدائية، ودعمهم، والمساهمة في تطوير قواعد الممارسة في هذه المجالات. مثمناً جهود وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، لتكوين هذه الجمعية التي ستنهي معاناة أكثر من 30 عاماً عانى خلالها المسرحيون تحديات هائلة ومصاعب كبيرة، ‏ويشرفني أن أعمل مع زملائي في الجمعية الجديدة لتذليل الصعاب والنهوض بهذه المهنة السامية. ويضم مجلس إدارتها عضوية كل من الدكتور سامي الجمعان، والدكتور راشد الشمراني، وخالد الباز، وياسر مدخلي، وفهد الحوشاني، ورؤى الصحاف، والمهندس ياسر بكر، وسامي الزهراني، وفاطمة البنوي، وسميرة الخميس.وشملت قائمة مؤسسيها كلاً من بندر عبدالفتاح، وأحمد الصمان، وهيثم بن حبيب، وعبدالله الحسن، ونوح الجمعان، وهاشم حسين، وإبراهيم الحجاج، ووائل الحربي، وإلهام علي، ومشعل الرشيد، وعباس الحايك، وعبدالعزيز الصقعبي، وإيمان الطويل، وعبدالله الحماد، وعلي الغوينم، وأحمد السروي، ونايف البقمي.